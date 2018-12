Miley Cyrus: "Mi madre fue la que me animó a volver a fumar marihuana"

La cantante y actriz Miley Cyrus reveló a The Sun, que volvió a consumir marihuana porque fue su madre Trish la que la motivó a retomar el vicio.

"Fumamos un poco, de vez en cuando, tú entiendes. Mi mamá hizo que volviera a hacerlo. Cuando estoy trabajando no creo que puedo rendir al máximo, ser lo más inteligente posible ni estar alerta y presente, así que no fumo cuando estoy trabajando", explicó la exchica Disney.

La recordada Hannah Montana, anunció que había dejado la marihuana en septiembre de 2017, porque, según dijo aquella vez, que buscaba mantener su mente "despejada" para poder realizar sus compromisos laborales. "No me permite tener tanta energía como me gustaría ni concentrarme en mi trabajo... para mí es importante tener la mente despejada", aclaró en ese momento.

Un par de meses antes, Miley abordó su decisión de dejar la marihuana en el programa "Tonight Show" de Jimmy Fallon, admitiendo que "jamás nadie ha fumado tanto como lo hacía yo". Actualmente Miley promociona su más reciente disco titulada Nothing Breaks Like a Heart.