Milagros Leiva calla a abogado de Mamani por denuncia por tocamientos indebidos a sobrina

Perdió el control de la entrevista. "Está afectada y dolida" fueron las declaraciones que emitió el abogado Eduardo Piaggio en el programa de la periodista Milagros Leiva en ATV. Su defensa generó que la mujer de prensa le responda para defender a la víctima, quien lo acusa de tocamientos indebidos.

El abogado Eduardo Piaggio, quien está defendiendo a Moisés Mamani por el caso de acoso sexual a una aeromoza, dejó entrever que su sobrina tenía "problemas mentales", por lo que solicitó un peritaje mental. Incluso, detalló que su familiar estaría detrás de un complot para perjudicar su carrera. Ante esto, Milagros Leiva le respondió.

"Está loco, necesita terapia. Pida disculpas a su sobrina. Mira a la cámara y pídele disculpas, sea hombre. Abuso es meterle la mano a una sobrina. ¿Ella es una loca? Cuando le ve a la cara le da asco.

Milagros Leiva quedó afectada durante la transmisión en vivo del noticiero de ATV. Incluso, tuvo que mantenerse en silencio por unos minutos para reponerse y continuar con la entrevista. El abogado Eduardo Piaggio detalló que su sobrina estaba "afectada y dolida" por el desgarrador episodio que vivió. Pese a que negó la acusación, el hombre pidió disculpas a la periodista e hizo un pedido para que asista un cura a la comisión de ética. Este fue el último mensaje que dejó la mujer de prensa.

"Lo que usted acaba de decir no tiene perdón. ¿Sabe qué pasa señor? Tengo que respirar mucho. Todos me han dicho que no deje que el noticiero me afecte. Yo no lo conozco. Usted no es mi tío, bendito sea Dios. El resentimiento no puede ser eterno, claro. Uno tiene que llegar a perdonas. Uno perdona cuando hay reparación, cuando al agredir se disculpa. Decir no lo quise hace, me equivoqué, vamos juntos a terapia. Quizás hice mal, malinterpretaste mis gestos, te he fregado la vida. Entiendo que debes estar herida o dolida".