Tatiana Astengo vuelve arremeter contra expresidente Alberto Fujimori [FOTO]

Tatiana Astengo, recordada actriz de la serie 'Al fondo hay sitio', no escatimó en arremeter contra Alberto Fujimori en su cuenta de Twitter al recordar que el exmandatario lleva varios meses internado en una clínica.

"¡Buen día! Y ¿para cuando retiran del Spa Centenario al genocida Fujimori? ¿Enfermo terminal? ¿Cuántos años va como "terminal"? #fujimorinuncamás", fue el mensaje que la conocida 'Reina Pachas' de la teleserie de América TV escribió en la citada red social.

Cabe mencionar que en el mes de octubre, el exjefe de Estado, Alberto Fujimori, fue trasladado de emergencia desde su casa en La Molina hasta la clínica Centenario de Pueblo Libre, luego de que el Poder Judicial anulara el indulto, que fue concedido el 24 de diciembre del año pasado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y que le permitía gozar de libertad.

Desde entonces las informaciones con respecto al padre de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, son pocas o casi nada. Esto habría sido uno de los motivos por las que la actriz Tatiana Astengo quiso conocer cuál es la situación del exmandatario.

No hay duda que la recordada 'Reina Pachas' de la serie 'Alfondo hay sitio' no se limita en opinar con respecto al expresidente, incluso hasta con su hija mayo. Recordemos que hace unas semanas se realizó la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, y tras varios días, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión para la hija del exmandatario Alberto Fujimori . Un hecho que la actriz no pasó desapercibido y también escribió polémicos mensajes contra la lideresa del partido Fuerza Popular.

Tatiana Astengo y su irónico mensaje en Twitter