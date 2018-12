Mayra Goñi decepcionada con Fabio Agostini por dejarla mal: “Ya se arrepentirá” [VIDEO]

Desde que pusieron fin a su romance mediático, Mayra Goñi y Fabio Agostini aseguraron que todo terminó en buenos términos, sin embargo a la cantante no le han gustado las últimas declaraciones de su exnovio.

La actriz que participó en la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’, donde interpretó a la popular ‘Vivi’, habló para las cámaras de ‘América Espectáculos’ y dijo que Fabio se excedió al dejar entrever que ella había tenido más que una amistad con el actor argentino Pablo Heredia.

“Yo creo que lo ha hecho por impulso, no sé. La verdad es que me ha sorprendido bastante su actitud porque conmigo nunca se había comportado así, pero bueno, ya se le pasará, ya se arrepentirá o no sé, se sentirá feliz de haberlo hecho pero yo me mantengo al margen y ya está”, señaló la joven que ahora está enfocada en su carrera como cantante y actriz.

Además de revelar que se sintió lastimada debido a que Fabio Agostini la dejó mal parada tras ruptura, Mayra Goñi descartó haber tenido un romance con Nicola Porcella y Pablo Heredia, expareja de Alessandra Fuller.

“Cómo me van a inventar romance con Pablo y Nicola, por favor, somos amigos, no sé de dónde han sacado eso, pero bueno, yo voy a dejar que comenten lo que quieran y no quiero hablar del tema”, expresó la intérprete de “Maldito” y “Karma”.

“Yo creo que la gente se da cuenta y sabe que son muy allegados a mí y por esos comentarios jamás me voy a alejar de ellos”, añadió sobre sus excompañeros de VBQ.