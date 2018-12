Milagros Leiva lanza grave denuncia en contra de Daniel Urresti [VIDEO]

El lunes Milagros Leiva le respondió fuerte y claro a Elmer Cáceres Llica, el virtual gobernador de Arequipa, luego de que este supuestamente la amenazara con entablar una denuncia penal contra ella. Para dicho propósito, el político tiene pensado contratar al abogado de Paolo Guerrero que logró meter a la cárcel a Magaly Medina.

La periodista le dedicó varios minutos de su programa ‘ATV Noticias Edición Matinal’ para responderle a Elmer Cáceres y recordar que este tiene más de una denuncia sobre acoso y abuso sexual.

Ante las supuestas amenazas, Milagros Leiva aseguró que no le tiene miedo, pues ni siquiera sintió temor cuando Daniel Urresti, el excandidato a la alcaldía de Lima, aparentemente la ataca con hirientes mensajes.

“Qué bronca me da. Es que si no le he tenido miedo al patán de Urresti, que como metralleta me pone memes y que no se los enseño a mi madre porque tengo miedo que se le suba el azúcar”, manifestó la periodista de ATV.

Leiva, quien se caracteriza por lanzar fuertes comentarios sobre los políticos, contó que Daniel Urresti perjudicó la salud de su madre, por lo que tuvo que cerrar su fanpage.

“Por culpa de ese miserable a mi madre se le subió el azúcar, por ello he tenido que cerrar mi página pública de Facebook por mi madre, solo por mi madre, por ella”, añadió.

Tras ese paréntesis, Milagros Leiva siguió con su descargo contra el gobernador de Arequipa. “¿Voy a tenerle miedo a usted? Hubiera temblado cuando Santiago Gastañadui (excongresista de Gana Perú) gritaba: ‘¡métenla presa, métenla presa a Milagros Leiva!”

Finalmente la comunicadora de radio Capital dejó en claro que si algo le pasa, el responsable sería Elmer Cáceres.