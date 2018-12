Sandra Bullock: “Como mamá vivo asustada todo el tiempo”

Una espectacular Sandra Bullock vestida de elegante azul y mostrando todo el tiempo una sonrisa, ingresó al Main Auditorium de la Comic Con de Sao Paulo, pidiendo al público que por favor cantaran junto a ella la canción de cumpleaños para sus hijos Louis y Laila, a quienes no había podido traer.

“Me siento una mala mamá así que por favor cantemos para ellos”, dijo en medio de las vivas y la respuesta de los más de tres mil asistentes, quienes entonaron a todo pulmón ‘Las mañanitas’, mientras que la ganadora del Óscar grababa con su teléfono celular.

En la ficción de Bird Box (A Ciegas), la nueva película de Netflix que estará en la plataforma a partir de este 21, Bullock interpreta a una madre guerrera que, en medio de un mundo apocalíptico, lucha por preservar la vida de sus dos pequeños hijos.

“No me gustan las películas de terror, pero esta historia abordaba el tema de la familia y eso era muy bueno. Generalmente en las películas que hemos visto, las madres son muy diferentes, pero quien es mamá sabe que tienes que ser una guerrera y no desesperarte, que debes seguir adelante, que debes luchar a pesar de sentirte aterrorizada”, reveló.

En Bird Box, Sandra Bullock interpreta a Malorie, una mujer que aprende a sobrevivir y que se enfrenta constantemente al peligro y al reto de sacar a sus hijos adelante, una metáfora que, en la vida real, ella, como todas las madres, enfrenta día a día con sus dos hijos.

“Como mamá vivo asustada todo el tiempo, cada día, porque quiero llevar a mis hijos por el camino correcto y eso mismo pensaba en las grabaciones. Malorie está muy asustada, pero se mueve y lucha por el miedo de perder a sus hijos”.

Debido a la trama del filme, Bullock estuvo gran parte del tiempo grabando con dos niños muy pequeños. Además, por exigencia del guion, tenía que gritarles todo el tiempo y eso la hacía sentir terrible. “Por eso después de cada escena en la que los gritaba feo, les regalaba dulces”.

Por si fuera poco, estuvo la mayor parte del tiempo rodando con una venda sobre los ojos, aunque confiesa que algo podía ver. “Porque tenía que cuidar a los niños, después qué les iba a decir sus padres, pero casi todo el tiempo hice las escenas a ciegas y la mayoría de veces perdíamos la cámara. Pero tenía que ser así, de lo contrario se perderían las emociones, tus reacciones cambiarían y no habría funcionado, no sería real”.

Como en todo rodaje, hubo momentos de tensión, que la actriz se atreve a contar con toda sinceridad. “Hubo una escena con Jhon Malkovich en la que no conseguía concentrarme porque en el edificio de al lado estaban trabajando y había mucho ruido. La hicimos muchas veces pero no salía, entonces me puse a llorar, pero John me ayudó, me apoyó y finalmente se consiguió. Él es un actor maravilloso”, reveló.

Bullock estuvo durante el panel de Netflix, acompañada del productor Dylan Clark y el actor Trevante Rhodes, quienes alabaron todo el tiempo el profesionalismo de la actriz. Finalizada la tarde, la actriz se despedía del auditorio que le rendía tributo de pie y con los ojos cerrados en alusión a su personaje en la película. Y ella volvió su cámara para grabarlos a todos y hacer un selfie masivo. ❧