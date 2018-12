Instagram: Andrea San Martín envía contundente mensaje contra el Poder Judicial [VIDEO]

¡No se quedó callada! A través de su cuenta oficial de Instagram, Andrea San Martín arremetió contra el Poder Judicial, por la respuesta que obtuvo a unos trámites que la modelo está realizando.

"Estoy por la avenida Abancay, en el centro, y eso es todo lo que una mamá hace", es lo que dice la conductora de televisión en su primer video. Luego se vuelve a grabar y cuenta que tuvo que caminar aproximadamente diez cuadras para encontrar respuestas y aclarar algunas dudas, es aquí donde dice que algunas personas ya saben dónde está.

Luego la modelo hace saber que se va a otro juzgado para continuar con los trámites, pero esta vez acompañada de su abogado. Ya cuando está de regreso a su casa, la ojiverde hizo notar su molestia con la institución. "Creo que nunca lo había dicho, pero esta vez en verdad estuve muy molesta con el Poder Judicial porque hay una cosa que no me cuadra, por eso caminé todas las cuadras para ir a otro lado a buscar, si pensaron que me iba a quedar parada y decir mejor para tal fecha, no, no ,no", señala muy molesta Andrea.

Además, hizo referencia que así como ella, hay muchas otras madres que deben dejar de hacer sus actividades para hacer ese tipo de trámites. Aseguró además, que por la respuesta que le dieron hoy, no se quedará con los brazos cruzados y espera tener una explicación documentada para quedarse tranquila.

Se animó a dar un consejo a todas las madres que se encuentran en la misma situación que ella. "Yo sé que es un proceso tedioso, [...] yo ya tengo más de una año con esto, [...], yo sé que dejamos de hacer muchas cosas, pero forma parte de, y cuando a ustedes no les den una explicación lógica, fundamentada y con documentos, ustedes tienen el derecho de solicitar que se las den", dice la ex pareja de Sebastián Lizarzaburu, y continúa, "Ya saben tenemos derechos nosotros también, estamos yendo a pelear por los derechos de nuestros hijos, pero ustedes tienen derecho de pedir explicaciones de cualquier cosa".

Algunos de sus fans respaldaron su queja e incluso le dieron algunos consejos para hacerla formal.