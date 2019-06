Laura Spoya muestra su avanzando embarazo con sexy bikini en Instagram [FOTOS]

Laura Spoya, exMiss Perú, enternece a sus miles de seguidores en Instagram al publicar distintas fotografías en la que se luce con ropa de baño color fucsia, que dejan notar su embarazo. Además de compartir estas instantáneas, la exreina de belleza dio a conocer, mediante un extenso mensaje, cómo le está yendo en esta etapa de su vida, incluso reveló que le cuesta un poco dormir.

"Bienvenida semana 32. Ahora sí empieza la cuenta regresiva. Les cuento cómo vamos: Ahora si dormir es muy difícil. Soy pura bebé y si bien es increíble poder ver sus movimientos tan marcados, es incómodo porque ella cada vez está más grande y el espacio más comprimido jaja (ya no está tan lindo tener panza pequeña eh) me aprieta la vejiga, el diafragma y cada movimiento que hace es súper doloroso, pero todo vale la pena porque me hace feliz verla moverse", escribió en el primer párrafo la modelo peruana en la citada red social.

En otras líneas Laura Spoya, de 27 años, contó que en un primer momento se asustó con el Hipo Fetal, pues temía que algo mal estaba pasando con su bebé, sin embargo supo que es parte del embarazo. Además reveló algunos aspecto con respecto a su hija, a quien podrá de nombre Laura Emilia.

"Otra cosita curiosa es el Hipo Fetal que también me asustó porque pensé que algo malo estaba pasando pero es normal, a partir de mes 7. Al bebé le da hipo porque está preparando sus pulmones para el mundo exterior y para ejercitarse, el diafragma realiza estos movimientos respiratorios", escribió en Instagram la exreina de belleza, quien estuvo como presentadora en el progarama 'Tengo algo que decirte' de Latina.

""En cuanto a medidas y peso de mi bebé Emi está en la línea normal de crecimiento y peso. La última vez que la vimos fue hace dos semanas por eso ya no sé cuánto pesará ahora, pero estoy convencida que en la noche crece y crece porque en la mañana se siente un bodoquin más grande", añadió la exMiss Perú.

