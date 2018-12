Jefferson Farfán: ¿Qué opina Yahaira Plasencia de la película de su expareja?

Yahaira Plasencia sigue promocionando su nuevo tema "Tú" y para tener mayor resultado, la salsera conversó con la prensa nacional en rueda de prensa.

La salsera respondió distintos circunstancias de su carrera musical, pero el tema que más llamó la atención fue cuando Yahaira Plasencia se refirió a la nueva película biográfica de su expareja Jefferson Farfán.

"Que todo le vaya súper bien. No creo (que salga). Más tocarán sobre su carrera supongo. Tampoco me molestaría (estar en su película). Que le vaya súper bien en su película, él puede poner los episodios que quiera poner y eso lo ve el productor, no creo que lo ve él (por Jefferson Farfán)", declaró Yahaira Plasencia para el diario Ojo.

Sobre cómo cierra el 2018, la cantante señaló que ha sido un buen año en carrera profesional y que seguirá trabajando para internacionalizarse: "Bueno. Ha sido un año bueno. Al inicio más o menos, pero mientras he empezado a grabar temas inéditos, mi cuenta de YouTube ha incrementado muchísimo. Creo que musicalmente he crecido mucho".

"Vamos a pasarla en familia (la Navidad). Al día siguiente tengo chamba. Yo no tengo a quién perdonar este año. El que perdona en Dios. Yo estoy enfocada en mi carrera, nada más", finalizó.

Sobre la película de Jefferson Farfán

La vida de Jefferson Farfán será llevada al cine y el anuncio fue confirmado por el director Martin Casapía y el propio futbolista a través de sus redes sociales.

“Con mucho entusiasmo les presento el afiche de la nueva película de Lfante Films distribuida por Diamond Films Perú titulada La Foquita : El 10 de la calle, la historia del futbolista peruano Jefferson Farfán”, anunció Casapía, quien tiene ya dos largometrajes: 'Maligno' y 'A tu lado', esta última una comedia estrenada en el verano, que protagonizan Andrés Vílchez y Alessandra Fuller.