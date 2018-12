Lorena Álvarez se viste de mamanuela en sesión de fotos familiar

Lorena Álvarez, conductora de '90 Mediodía', dejó sorprendido a sus miles de seguidores en Instagram luego de compartir imágenes donde se luce disfrazada de linda mamanuela a semanas de celebrar la Navidad.

Pese a su arduo trabajo, la periodista de Latina se da tiempo para disfrutar de la compañía de su hijo, con quién se realizó sesiones de fotos con motivos de estar en el mes de diciembre, uno de los más esperados del año, sobre todo por los niños, y que no tuvo mejor idea para adelantar la celebración de la fiesta navideña.

En su cuenta de Instagram, la periodista Lorena Álvarez, publicó distintas fotografías referidas al resultado de la sesión familiar hecha por @angelobarruetoph. En ellas se puede observar a la conductora de TV vestida de mamanuela, con su vestido y gorrita, mientras que su engreído de 5 años de edad, está con su traje de papanoel, aunque sin la barba blanca.

"¡Gente Faltan 15 días para la Nochebuena. ¿Ya decoraron su casa? ¿Compraron regalos? ¿Están jugando al amigo secreto? Cuéntenme en esta publicación cómo viven estos días. Estas fotos son de la sesión familiar navideña que hice unos días atrás. Si quieren ver más denle mucho amor. Yo me declaro en #modonavidad, #christmas, #family", escribió la conductora de Latina en la citada red social.

Cabe mencionar que Lorena Álvarez es una periodista que no tiene ningún problema en decir lo que piensa con respecto a distintos temas políticos, y una de las recientes fue referida al ex presidente Alan García cuando solicitó asilo diplomático en la embajada de Uruguay en Lima. Ella publicó un irónico mensaje en su cuenta de Twitter, donde escribió: "El que no la debe, no la teme...solo pide asilo".

Foto que compartió Lorena Álvarez en Instagram

Foto 2