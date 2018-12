Leysi Suárez revela cómo se enteró que sería mamá [VIDEO]

La ex bailarina Leysi Suárez reveló hace unas semanas que se encontraba en la dulce espera y que estaba pasando la mejor etapa de su vida. Lo curioso es que ella se enteró que estaba embarazado cuando ya tenía cuatro meses y medio.

En entrevista con Samuel Suárez de Instarándula, la ex 'Mujer de Negro' reveló más detalles de cómo se enteró que sería madre de una niña. "Yo fui al doctor como todos los meses, por mis exámenes de rutina que siempre me hago... el doctor me citó dos meses después porque yo tenía un tema con mi periodo, entonce él me dijo, bueno hijita vamos a esperar que venga tu periodo, para que te empieces a regular, porque soy un poco irregular en todo, en mi vida también (risas)".

Los días pasaron y ella recuerda incluso que ya tenía cuatro meses y medio, pero aún usaba bikini para la obra en la que estaba trabajando. "Yo Halloween trabajé en bikini, ya tenía cuatro meses y medio y yo estaba planísima, no tenía nada, mi hijita estaba bien guardadita, es una hijita súper luchadora porque dijo mi mamá tiene que 'chambear', así que todavía no puedo salir".

A la pregunta de Samuel si sospechaba algo, Leysi asegura que nunca tuvo ningún síntoma, porque si ella hubiera sentido algo se habría dado cuenta que algo no andaba bien, incluso asegura que todos esos meses hizo su vida normal. "Salía, trabajaba, me levantaba temprano, iba al gimnasio, hacía mi vida tal cual", cuenta la ex bailarina.

Cuando se enteró que estaba embarazada no lo podía creer, a tal punto que escuchaba los latidos de su pequeña, pero le volvió a preguntar al doctor si era cierto. Sin embargo, su mayor sorpresa fue cuando le realizaron la ecografía y se enteró que tenía cuatro meses y medio de embarazo.

Leysi Suárez revela más detalles de su embarazo

Luego de la noticia se puso a pensar todo lo que había pasado en esos cuatro meses y hasta cierto punto se sintió mal. "Dije Dios mío que he hecho, yo intencionalmente le he hecho daño a mi bebé y me entró el pánico". Sin embargo, ahora se encuentra en su mejor momento, está feliz y reconoce que es una situación distinta.