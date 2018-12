Lady Guillén hace radical pedido por caso de racismo de Antonio Pavón

Tiene una postura firme sobre el caso. La aboga y conductora de televisión Lady Guillén se pronunció sobre las declaraciones que emitió el torero español Antonio Pavón sobre los peruanos y hacia su examiga, la blogger de moda Aneth Acosta. Él la tildó de "bruta e india marginal" en un audio que le envió por la red social WhatsApp.

Lady Guillén, quien conduce el programa 'Tengo algo que decirte' de Latina, se manifestó en un medio de comunicación local (Trome) para poder exponer su punto de vista sobre el caso de racismo que ha puesto en el ojo de la tormenta a Antonio Pavón, la expareja de la chica reality Sheyla Rojas. Esto fue lo que dijo al respecto.

"Sus expresiones son condenables e inaceptables, esos pensamientos racistas dañan a otros, son violentos. No sé qué le pasó, espero que reflexione y no vuelva a pasar. Si la sociedad tiene que condenarlo, que lo condene. Por más que sea querido, no puede pasar por agua tibia". Sobre su posible retiro del Perú, la conductora de 'Tengo algo que decirte' dijo lo siguiente. "Eso lo determinan las autoridades, pero como sociedad debemos condenar todo acto de violencia".

No le brindan respaldo

Luego de intentar defenderse en el programa 'Válgame Dios', el torero español Antonio Pavón decidió desactivar su cuenta oficial de Instagram por unos días, luego de recibir fuertes calificativos en su contra y también de su familia.

Algunas figuras del espectáculo local han pedido un castigo ejemplar por ese tipo de comentarios en contra de los peruanos.