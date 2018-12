Alejandra Baigorria y su sexy manera de promocionar sus bikinis [FOTOS]

A puertas del verano 2019, distintas personalidades de la televisión aprovechan su gran popularidad en Instagram para promocionar sus líneas de ropa y Alejandra Baigorria no ha sido la excepción.

La exintegrante de 'Esto es Guerra' protagonizó una sexy sesión fotográfica para promocionar su nueva línea de ropa de baño y sí que logró robar la atención de propios y extraños.

"La conexión con la naturaleza me da vida", fue la descripción de una de sus instantáneas en la red social.

"Qué título le pondrías al capítulo actual de tu vida", expresó Alejandra Baigorria en otra fotografía.

Los fans de Alejandra Baigorria no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar a la exintegrante de 'Esto es Guerra'.

"Tus bikinis son hermosos", "creo que te amo", "todo te queda bien", "eres una excelente persona" y "yo quiero ganarme un bikini como el tuyo", se pudo leer.

Alejandra Baigorria renuncia a EEG por operación:

La estrella de América TV compartió en su cuenta oficial de Instagram una breve historia en la que detallaba cuál fue la decisión que tomó el médico que está atendiendo su caso. Esto fue lo que expresó a todos sus seguidores que se preocuparon por su salud y bienestar.

"Hola, chicos. Quiero agradecer a todos por sus preocupaciones y por todos los mensajes que me han escrito. Quiero contarles que el médico me ha dicho que tengo que separarme del programa y me tengo que someter a una operación en un ratito, así que ya les voy a ir contando".