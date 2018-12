El dúo perfecto: Michelle Soifer desairó a Nikko Ponce en la gala final [VIDEO]

Michelle Soifer no deja de generar polémica. Pese a que el jurado de ‘El dúo perfecto’ la salvó más de una vez de la eliminación, la cantante ha tenido actitudes reprochables en el programa que conduce Gisela Valcárcel.

Luego de que se mostrara que Michelle Soifer y Nikko Ponce no tenían la mejor química, en la gala final de ‘El dúo perfecto’ la participante de ‘Esto es Guerra’ desairó a su partner.

Previo a que Gisela Valcárcel mencionara a la pareja eliminada (si Rossana Fernández Maldonado con Amy Gutiérrez o el dúo conformado por Michelle Soifer y Nikko Ponce) en la gala del sábado 8 de diciembre, la cantante abandonó la pista de baile y bajó intempestivamente del escenario dejando solo al destacado actor y desairando a Gisela Valcárcel.

La conductora de televisión quedó atónita por el comportamiento de la popular ‘Michi’. La producción obligó a volver a la guerrera. A pesar de mostrarse tranquila, Soifer siempre se mantuvo distante de su partner.

Como era de esperarse, Michelle Soifer y Nikko Ponce fueron eliminados. Según El Popular, esta decisión enojó a la ‘guerrera’ que salió molesta del set.

Al ser consultado sobre el incómodo momento que vivió en ‘El dúo perfecto’ por culpa de Michelle Soifer, Nikko Ponce se mostró contrariado por la actitud de su entonces compañera.

"Su actitud me cayó como un baldazo de agua fría su actitud. No conocía mucho a Michelle Soifer, solo la había visto en un evento pero ahora me voy decepcionado de ella, sobre todo porque yo participé con la mayor buena onda posible", dijo.

El actor de “Ojitos Hechiceros 2” no descartó que en la actitud de la pareja de Kevin Blow se puede ver la falta de humildad. "Solo puedo decir que la humildad, el compañerismo y el respeto es la base de todo... Me quedo con un sinsabor por todo lo que pasó mientras estuvimos juntos como dupla pero estoy tranquilo porque sé que lo di todo en el escenario", añadió.

Nikko Ponce, quien felicitó a las demás parejas por trabajar en equipo, algo que él no consiguió con Michelle, le deseó lo mejor a la polémica cantante. "Le deseo lo mejor pero espero que deje de comportarse de esa manera porque eso no le hace bien a su carrera. Ella tiene mucho talento y estoy seguro que puede llegar muy lejos pero ese tipo de actitudes no la ayudan en nada", dijo.

Tras el impase, Gisela Valcárcel le otorgó la copa de la victoria a Daniela Darcourt y Pedro Loli. El segundo lugar de la competencia fue para Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado y el tercer lugar lo ocuparon Cielo Torres y Stephanie Orúe.