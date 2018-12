Desfile de estrellas en laComic Con de Sao Paulo

Como un verdadero dios, el actor y director Andy Serkis fue ovacionado por cientos de fans durante su participación en el panel de Netflix en la Comic Con Experience (CCXP2018) que se realiza en la ciudad de Sao Paulo (Brasil).

Serkis es quien ha interpretado memorables personajes con la innovadora Tecnología de Movimiento (CGI), entre ellos Golum (El señor de los anillos) y César (El planeta de los simios), pero ahora también hace de Baloo, el oso en Mowgli: relatos del libro de la selva, una película en la que además hace su debut como director.

El también escritor asegura que esta versión del niño de la selva no tiene absolutamente nada que ver con la de Disney, comenzando porque los animales fueron trabajados a partir de los rostros reales de los actores que dan las voces, entre ellos: Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Freida Pinto, Matthew Rhys y Naomie Harris.

“Fue un proceso extraordinario porque capturamos las facciones de los actores y luego las fusionamos a la de los animales y a los movimientos de estos animales. De esta manera es posible que veas el rostro de los actores en los animales”, cuenta Serkis, quien para hacer la historia más real asegura que también grabaron en agua y sobre piedras. “También construimos un set muy similar a una selva con mucha vegetación para que se viera lo más natural posible”.

Mowgli se convierte así en una historia diferente, que no está etiquetada como ‘infantil’. “Es más bien una película familiar, intensa, que pueden ver niños no tan pequeños, a partir de los 8 años. Es una historia de cómo nos criamos y cómo nos descubrimos, que habla de la pertenencia porque Mowgli se debate entre dos mundos: el de la selva y el de los humanos. Y Baloo no es el oso dulce que canta y baila todo el tiempo, sino es más bien como un soldado o un sargento a quien le preocupa preparar a Mowgli para la vida”, explicó el destacado director.

The Umbrella Academy

Además de Andy Serkis, también se presentaron en el Main Auditorium de la Comic Con Experience, el escritor y creador del cómic The Umbrella Academy, Gerard Way, y el dibujante Gabriel Bá. Con ellos, los actores Tom Hopper, David Castañeda, Emmy –Raver Lampman y Ellen Page, esta última apareció de manera sorpresiva ante la ovación de los fans que no la esperaban pues jamás estuvo en la agenda de la Comic Con. Todos ellos dieron el preámbulo para la presentación de las primeras imágenes de la serie que se estrenará el próximo 15 de diciembre en la plataforma.

Vestida con una camisa a cuadros y una gorra sobre la cabeza, una tímida Ellen Page se refirió de manera escueta a su personaje de Vanya. “La verdad es que leí el cómic, después de grabar la serie”, dijo.

En tanto, el creador del cómic, Gerard Way, conocido integrante del grupo My Chemical Romance, dijo sentirse feliz de mostrar los adelantos de la serie en un país que siempre recibió a su banda con los brazos abiertos. Todos han trabajado muy duro, los actores, lo entregaron todo para esta historia. Les puedo decir que la serie es muy violenta, fiel al cómic”, reveló.

Otra de las sorpresas de la noche fue la presentación del adelanto de la serie ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodíaco’, que se lanzará globalmente en 2019.❧