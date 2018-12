Tatiana Astengo y sus divertidos mensajes en Twitter por el Referéndum 2018 [FOTOS]

Hoy, domingo 9 de diciembre, se está llevando a cabo el Referéndum 2018 y la segunda vuelta en 15 regiones. Y como buena ciudadana, la actriz Tatiana Astengo se dirigió a emitir su voto y responder a las cuatro preguntas referidas a las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Martin Vizacarra.

Pero, también se dio tiempo para publicar algunos mensajes en Twitter referidos a este evento electoral que se está desarrollando a nivel nacional. Cabe mencionar que las alternativas para responder en la hoja solo consta de dos alternativas, que son "si" o "no".

Opciones que fue oportuno para que la recordada 'Reina Pachas', de la serie 'Al fondo hay sitio' de América TV, sacara su lado más divertido y realizar controvertidas preguntas. Una de las primeras publicaciones que hizo la reconocida actriz referidos al Referéndum 2018 fue ayer por la noche.

"Mañana domingo regalón 80% de descuento, en buffet familiar peruano. ¿Quieres entrada? Si. ¿Segundo? Si. ¿Postre? Si. ¿Pagar la cuenta? No. Tómalo ya", escribió Tatiana Astengo en su cuenta de Twitter muchas horas antes de las Elecciones 2018.

Hoy, domingo 9 de diciembre, la reconocida actriz continuó con sus irónicos mensajes y volvió a realizar una lista de preguntas, y -claro-, con las respectivas respuestas. "Desayuno con tamal. Si. Pan con palta. Si Pan con chicharrón. Si. Pan con soledad. No. Provecho Perú", publicó la recordada 'Reina Pachas' en Twitter.

Luego compartió una foto donde se le observa en el colegio que le tocó votar, mientras esperaba su turno, escribió el siguiente mensaje:"Ya en la cola. #Rferendum. Te Amo Perú. Me bañé. Si. Me cambié. Si, Desayuné. Si. Me olvidé el DNI. No".