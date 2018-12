¿Rosángela Espinoza engañó a fans tras presumir su nota? [VIDEO]

Hace un par de días, Rosángela Espinoza compartió una fotografía en Instagram en la que presumía que obtuvo la máxima nota (20) en examen del curso Matemática financiera provocando gran admiración por parte de sus seguidores; sin embargo, los mismos usuarios de las redes sociales se percataron de un detalle por el cual le llueven todo tipo de críticas.

Algunos internautas notaron que el examen que mostró la integrante de Esto es Guerra tenía la fecha de “2015” por lo que la tildaron de “mentirosa” y otros duros calificativos. Ante estos cuestionamientos el portal de Instarandula también compartió algunas opiniones que podrían desmentir el mérito celebrado por la también modelo.

Una de las teoría que sostenía el conductor del mencionado espacio, es que el profesor de la universidad de la guerrera pudo haber utilizado una prueba pasada y solo sacó copias para tomar a sus alumnos olvidándose de corregir el detalle de la fecha.

“La upc no entrega exámenes pasados y no lo imprimen los profesores, registros académicos le entregan los exámenes impresos a los docentes antes de dar el examen final”, “He trabajado en UPC y te diré que existe un área dedicado a hacer exámenes y no lo hacen los docentes”, “Estudié en esa universidad y nunca se confunden en los años en los exámenes, siempre ponen el ciclo correcto, no solo sacan copia”, fueron algunos de los comentarios que aparecen en Instagram.

Tras los duros calificativos, Rosángela Espinoza desmintió las acusaciones mostrando sus notas desde el mismo portal de la universidad, en la que efectivamente, se muestra una nota de 20, y recalcó que solo le faltaría dar un último examen el próximo 11 de noviembre para aprobar con “buena nota”.