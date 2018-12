Jaze: "Pude dejar la universidad por el freestyle, pero quiero ser profesional"

Jaze es el participante más joven en esta edición de la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional 2018. A sus 19 años está en la facultad música en la PUCP y es todo un reto para él estudiar una carrera y participar en una de las competencias más importantes de freestyle.

El joven rapero es demasiado astuto y hábil. Estudia muy bien el panorama que lo rodea y esto le ha servido, por ejemplo, para ocupar el primer lugar en el examen de admisión en la Escuela de Música de la PUCP.

No es extraño que para un joven sea complicado estudiar en una de las universidades más exigentes del país y a la par practicar su freestyle para dejar en alto el nombre del rap peruano.

Esto lo motivó a pensar en algunas ocasiones en dejar la universidad para preparase para el reto más grande de su vida, la Red Bull Batalla de los Gallos 2018.

"Es complicado, estudio en la PUCP y no es ningún secreto cómo es esta universidad. Estudio música y los cursos no son fáciles. Fue un poco complicado porque quería practicar y enfocarme solo en esto (el freestyle), pero también es importante estudiar", señaló Jaze durante la conferencia de prensa.

Asimismo, el rapero manifestó que quiero ser un músico profesional. "Quiero ser compositor profesional, no quería dejar la universidad, pude haberlo hecho. Ahora estoy más tranquilo, no me siento tan presionado. Estuve estudiando y encima tenía la internacional, pero ahora estoy tranquilo porque ya me quité un peso", agregó.

Jaze tiene 19 años, recién saltó a la fama este 2018, pero ya se ganó un nombre en el freestyle.