Estrella Torres denunció que fue víctima de agresión durante una presentación [VIDEO]

A través de Instagram, Estrella Torres decidió denunciar la terrible agresión que sufrió en una discoteca de Juliaca mientras ofrecía un show. No pudo ocultar su indignación y molestia porque además dio a conocer que no pudo hacer la denuncia de manera formal.

Fue en la madrugada que la cantante de cumbia contó lo sucedido. "Son exactamente las 2:00 am y me encuentro ahora en Juliaca en la discoteca Éxtasis y me acaba de pasar algo gravísimo que tengo que informarles y mostrarles toda mi incomodidad y molestia", fue lo que se le escucha decir en la primera historia.

Continúa su relato y señala que mientras se encontraba cantando, un hombre que vestía casaca negra arrojó un vaso pequeño al escenario y fue a ella quien le cayó el objeto. "Me cayó en el estómago, gracias a Dios no me cayó en la cabeza, no me cayó en el ojo, no me cayó donde sea, fue solamente un golpe, pero de verdad estoy demasiado indignada, molesta...", señala la pareja de Tommy Portugal.

Agregó además que es por personas como su agresor que el país y el mundo están llenos de violencia. Aseguró además que cuando preguntaron quién había sido el responsable de lo sucedido, el hombre que tiró el vaso se escondió.

Por otro lado, dejó claro que el objetivo de hacer el video era mostrar su incomodidad con lo sucedido, agregó además que no pudo hacer una denuncia formal porque no encontró encontró un documento de identificación de la persona que la agredió. Finalmente, mostró el momento exacto en el que le cae el vaso.

Estrella Torres es una joven cantante que ha luchado no solo para mantenerse en la música, sino también de las críticas de distintas personas que la acusan de haber pasado por alguna cirugía. Sin embargo ella ha sabido no prestar atención a las malas intenciones, pues una de sus objetivos era ser cantante y eso era más importante.

