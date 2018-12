Milagros Leiva arremete contra ministra de la Mujer por niños adictos al terokal abandonados

Milagros Leiva volvió a mostrar su indignación a través de su programa en ATV por la falta de trabajo de la ministra de la Mujer ante el alarmante caso de los niños adictos al terokal abandonados, quienes no cuentan con el apoyo del Estado y viven en deplorables condiciones inmersos en su adicción.

Nuevamente la periodista de Latina mostró su furia contra Ana María Mendieta, criticando duramente su gestión tras sacar a la luz un informe sobre los niños de la calle adictos al peligroso pegamento, el cual poco a poco está acabando con su salud.

En el informe se podía ver a los menores durmiendo en un parque de San Martín de Porres, pero no estaban solos, ya que una mujer jugaba a su lado. Tras ser entrevistada por el periodista, la fémina se mostró desorientada, sin dinero y sin trabajo estable, además dejó en claro que nadie nunca se había preocupado por ella.

Como era de esperarse, Milagros Leiva no dudó en comentar lo sucedido y acusó a la titular de la cartera de la Mujer por su inacción ante los casos importantes, como la situación que actualmente enfrentan los menores. "Mientras la ministra de la Mujer se pasea por todos los canales, por todos los medios, diciendo que sí hace, pero no viene a este canal para yo preguntarle todo lo que no hace, no importa, yo voy a seguir diciendo que ella no merece ser ministra de la Mujer, no lo merece porque no tiene autoridad moral", dijo molesta la periodista, dejando en claro que debería ser cambiada.

"Ella no está con un equipo paseando todas las noches para ver a los invisibles. Los invisibles, señora, están durmiendo sobre cartones en la noche, ancianas, niños y adultas", sentenció Milagros Leiva, quien se ha convertido en una de las críticas más fuertes en contra de Ana María Mendieta.