Cardi B se presentó a tribunal por pelea en club nocturno de Nueva York [VIDEO]

La rapera Cardi B acudió a comparecer frente a un tribunal penal de Nueva York este fin de semana. La primera cita fue el pasado lunes; sin embargo, la cantante estadounidense no asistió a presentar su descargo por una pelea que protagonizó en un club nocturno.

En la audiencia, la rapera Cardi B recibió dos órdenes: de protección y advertencia para que no realice comentarios de agravios psicológicos o amenazas a través de sus redes sociales.

La cantante estadounidense, de 26 años, no escatimó en su indumentaria para asistir a un recinto judicial vistiendo un abrigo negro, una blusa con cuello de piel y un sombrero beige. Además, la expareja de Offset presumió su cabello con un color rimbombante y su rostro sereno todo el tiempo.

Su llegada de Cardi B en la corte de Queens, distrito de Nueva York, fue de tan solo cinco minutos tras su ausencia el pasado lunes en su primera cita. Por desacato de la justicia, los fiscales exigieron una fianza de 2.500 dólares; no obstante, el juez vio conveniente que ese pago no era necesario, porque no había riesgo de fuga.

Cardi B estuvo citada para comparecer ante la corte por los hechos suscitados la noche del 29 de agosto en los Angels Strip Club, en el barrio neoyorquino de Queens, cuando un integrante de su grupo lanzó muebles contra otras personas que se encontraban en el interior del local, lastimando a una trabajadora, que terminó con hematomas en las piernas, de acuerdo al informe policial.

Cardi B asistiendo a la corte de Queen, Nueva York