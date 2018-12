Beto Ortiz le deja irónico mensaje a la defensa de Moisés Mamani [VIDEO]

Tras la suspensión del congresista Moisés Mamani por 120 días, Beto Ortiz utilizó sus redes sociales para citar parte de la argumentación de la defensa del parlamentario en mención, quien fue denunciado por una aeromoza de la línea Latam que lo acusó por tocamientos indebidos.

"'De la experiencia forense y de la revisión de muchos casos que hemos visto como abogados, sabemos que el tocamiento indebido NO SE DA de la cintura para abajo. Se da en sentido inverso', dice el abogado de Mañuco Mamani. El Premio a la Frase del 2018 ya tiene dueño", escribió Beto Ortiz en su reciente difusión de Twitter.

Así como Beto Ortiz, diversos lideres de opinión se han pronunciado sobre la suspensión del congresista Moisés Mamani. Jason Day, Evelyn Ortiz, entre otras figuras del medio local hicieron eco sobre el particular en sus respectivas redes sociales.

Minutos antes, Beto Ortiz, a través de su Twitter, escribió un irónico mensaje sobre la decisión que tomaría el Pleno del Congreso este último sábado. "¿Y cómo se llama esa ciencia? ¿Rumpología? ¿Intentaba Mamani leerle el futuro?, acotó.

En tanto, los miles de seguidores del periodista Beto Ortiz no tardaron en pronunciarse sobre el acontecimiento político que ha generado más de un incómodo momentos a los diversos colectivos en nuestro país.

"La suspensión al congresista debería de exigir el despido a todos sus asesores-abogados. No puede hablar estupideces en el Congreso y no pasarle nada. Es una falta de respeto", "¡Soy abogado desde hace 10 años y medio; de ellos, 6 años y medio de fiscal; pero, hoy, con la argumentación del defensor de Mamani, esta fue la mayor idiotez que escuché en una defensa! No lo he oído ni del "peor" abogado, mucho menos de algún perito", "Creo que no es no es para reírse. Es para llorar a mares y esconderse por la vergüenza ajena!! Me dan ganas de llorar porque estamos frente a la ignorancia y allí no hay crítica. Ante un ignorante e indulto no hay argumentos válidos", se aprecian algunos contundentes mensajes.

El denunciado congresista, Moisés Mamani, fue suspendido por 4 meses sin goce de haber con 94 votos a favor, de acuerdo a la decisión del Pleno del Congreso este último sábado, donde la parlamentaria Luz Salgado habló en representación de Fuerza Popular con la siguiente intervención: "Hay hipocresía en las propias mujeres. Reclamamos su derecho a la defensa".

Suspensión de Moisés Mamani en el Pleno del Congreso