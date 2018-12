Ebelin Ortiz y su tajante mensaje al Congreso por caso Moisés Mamani

Este sábado, el Pleno del Congreso realiza una sesión extraordinaria para debatir y votar sobre la posible suspensión del congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, por haber realizado tocamientos indebidos a una aeromoza.

Ante esta situación, la actriz Ebelin Ortiz utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto y enviar un mensaje al Congreso de la República del Perú.

"A ver si el Congreso cumple una de sus funciones: representar. Una mujer sufrió tocamientos indebidos a manos del congresista Moisés Mamani. La suspensión es poco para el agravio cometido contra la dignidad humana. #TocanAUnaNosTocanATodas #FueraMamani #BastaDeBlindaje", expresó Ebelin Ortiz.

"¿Qué? Un tocamiento indebido no se da de la cintura para abajo, si no, de la cintura para arriba. ¿Es cierto esto? Un tocamiento indebido no tiene 'forma'. El roce intencional es un tocamiento indebido. #EduardoPiaggio agrede a la mujeres", escribió en otro tuit.

Obligado a bajar del avión por tocamientos indebidos

El miércoles 14 de noviembre, trabajadores de Latam Airlines le ordenó a Moisés Mamani bajarse del avión, destino Juliaca-Lima, debido a que el congresista realizó tocamientos indebidos a la jefa de cabina. La empresa de vuelos informó sobre lo sucedido al día siguiente. En las redes sociales se había resaltado el estado de ebriedad en el que se encontraba el fujimorista. Anteriormente, la exasesora de Mamani, había denunciado en marzo al congresista por acoso.

COMUNICADO OFICIAL LATAM AIRLINES PERÚ

Informamos que en el vuelo Juliaca - Lima LA2096 del día 14 de noviembre, fue desembarcado el congresista Moisés Mamani, por orden del Capitán del vuelo, luego de recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos. — LATAM Perú (@LATAM_PER) 16 de noviembre de 2018

La postura contradictoria de Mamani

Ante las acusaciones de la trabajadora de Latam, Moisés Mamani argumentó que fue bajado del avión por “sufrir una descompensación”. Insistió en su postura y afirmó que no iba a permitir que se “dañe su imagen”. Sin embargo, su abogado, afirmó que “hubo posiblemente un roce”.

Mamani cambió su versión y afirmó que “he podido rozar, pero no morbosamente”. Se victimizó acusando a Latam Airlines de conseguir que se modifique el informe médico, que señalaba que estaba en estado de ebriedad. Aseguró que todos huyen cada vez que se sienta y aseguró que en la comisión de Ética le “quieren cortar la cabeza” tras el informe final que recomienda su suspensión.