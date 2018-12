Natalie Vértiz comparte fotografía inédita de su participación en 'Once Machos 2'

Once Machos presentó el primer tráiler de la segunda entrega de la película. La sorpresa sin duda, fue la participación de Natalie Vértiz, quien además comparte roles con Yaco Eskenazi, su esposo en la vida real.

La modelo no pudo evitar la emoción de verse en la pantalla grande y compartió una fotografía inédita en su cuenta oficial de Instagram, donde posa al lado de su esposo, cuando llegaban a grabar alguna escena.

"Viernes de pura felicidad! Les cuento algo que me emociona muchísimo, soy parte del elenco de Once Machos 2! Gracias Aldo Miyashiro por la oportunidad. No les miento que estaba un poco nerviosa, pero creo que la vida está para vencer nuestros miedos" se puede leer en la descripción de la instantánea. A esto le agregó lo siguiente: "Miren con quién me tocó grabar mis escenas, mi Yaco, cómo nos hemos divertido! A pesar que me costaba mantener la risa, amé cada segundo!".

Además invitó a sus seguidores a ver el avance de la película. "¿Ya vieron el trailer? Está increíble". Se estrena el 14 de febrero. ¿Están listos?". La publicación supera ya los 30 mil 'me gusta' y sus seguidores celebran que la ex miss Perú se haya animado a participar de un largometraje.

Descartan separación

Esta fotografía además vuelve a dejar de lado los rumores de separación entre los ex chicos reality. Rumores que descartó la propia Natalie en conversación con Verónica Linares. "Estoy harta, y no sé de qué manera explicarle a mis seguidores, de que esto es falso. Son personas mal intencionadas y que tiene mucho tiempo libre para divulgar esto; sobre todo sabiendo que yo tengo una familia. Si en algún momento llegara a pasar, yo lo avisaría", fue lo que contó en un video publicado en Instagram.