Pedro Loli será papá y ella es la guapa mujer que conquistó su corazón [VIDEO]

Pedro Loli tiene motivos para celebrar. El cantante se lanzó como solista y este sábado disputará la final de ‘El Artista del año’, pero no sólo eso, se convertirá en padre. El intérprete de cumbia estuvo en ‘La banda del Chino’ para hacer promoción a las votaciones junto a Daniela Dancourt y el conductor de TV Aldo Miyashiro reveló que el artista se convertirá en padre.

La cumbiandero confirmó la noticia y detrás de las cámaras estaba su novia, la productora del programa de América TV Fiorella Méndez. "Quiero que ganes tú con Daniela porque me alegra muchísimo que vayas a ser papá del hijo de Fiorella. No pensaba decirlo, salió de la nada", comentó Aldo Miyashiro ante la sorpresa de todos.

Fiorella Méndez no pudo contener las lágrimas por la noticia por lo que Pedro Loli corrió a abrazar a su novia mientras en el fondo sonaba el tema “Yo te esperaba'”, de Alejandra Guzmán. Todo parece indicar que Víctor Hugo Dávila fue el que 'metió la pata' al contar la noticia que, inicialmente, se iba a mantener en secreto.

Pedro Loli y Fiorella Méndez han mantenido su romance lejos de las cámaras de TV, pues en redes sociales no dan a conocer su amor con fotografías o videos. Una imagen se aprecia en la cuenta de Instagram del exintegrante de 'La Gran Orquesta’ del 2016, donde la saludaba por su cumpleaños. “Mi peque y yo celebrando su cumpleaños”, señaló en la leyenda de la instantánea. Pese a que la pareja se mantuvo alejada de la exposición, sus compañeros de ‘La banda del Chino’ y otras figuras del medio artístico sabían de su relación amorosa.

"Me causa mucha ilusión saber que seré papá. Me encanta porque ya era el momento. Por mí, lo hubiese contado desde hace varias semanas pero me lo he venido guardando por el bienestar de Fiorella (Méndez) y del bebé que se viene en camino. Ella ya tiene tres meses de embarazo y no me importa si es niño o niña, solo quiero que el bebé llegue sanito", señaló Pedro Loli ante las cámaras de 'El artista del año'.

Además, contó que no estaban esperando el bebé, pero estaban preparados. "No lo estábamos buscando pero tenemos una relación larga, así que, de alguna manera, sabíamos que esto podía pasar en cualquier momento. Y el matrimonio lo guardamos para después de que nazca el bebé", contó.