Verónica Linares se refiere a corruptos con duros calificativos [FOTO]

Verónica Linares se refirió, a través de su cuenta oficial de Twitter, a los corruptos del país. Como se sabe, la periodista de América TV suele referirse a diferentes temas coyunturales en sus redes sociales, sin embargo, esta vez sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que usó los términos "ratas" y "basura".

"Queremos hacer leyes, cambios constitucionales, decretos legislativos, de urgencia para tapar los huecos que tiene nuestra democracia y no dejar que entren las ratas", pero ahí no terminó el mensaje, e inclusive se animó a dar una solución a manera de metáfora, "lo que hay que hacer es limpiar la basura para que no haya ratas rondando", con esa frase finalizó su post en Twitter.

La publicación fue compartida por 28 seguidores y superó los 100 'me gusta'. Los seguidores de la periodista aprovecharon para dar su opinión. "Pero cuando la justicia actúa y sale a enfrentar a las ratas, salen con persecución política, violación del debido proceso, abuso de autoridad, etc...", "Las ratas tienen nombre propio y necesario que se les llame por su nombre sea quien sea" y "Jamás se van a deshacer de esas ratas, las necesitan para sobrevivir. De lo contrario dejarían de ser lo que son", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además otros usuarios se refirieron al Referéndum que se realizará el próximo 09 de diciembre, escribiendo a manera de comentarios sus opciones de voto. Verónica Linares siempre encuentra la manera de referirse a lo que acontece en el país, en especial estos últimos meses en los que la clase política se ha visto afectada por diferentes casos de corrupción.