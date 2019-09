Exchica reality es maltratada por su pareja y exige ayuda al gobierno [VIDEO]

Un caso más sobre violencia contra la mujer. Su nombre es Rosa Elvira Zamora, fue integrante del desaparecido reality ‘Bienvenida la tarde’ y acaba de revelar un oscuro secreto, es víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja con quien vive en México. Los videos donde narra su terrible tragedia fueron difundidos por Instarandula.

La modelo compartió varios videos en los que hizo público todas las humillaciones de las que es víctima los últimos meses y suplicó por ayuda a las autoridades pertinentes debido a que teme por su vida.

PUEDES VER Bruno Agostini reveló la verdadera razón del fin de romance de Fabio y Mayra Goñi

“Saben si yo digo esto por acá por Instagram es porque necesitaba pedir ayuda (...) Yo me había ido a Santiago de Chile justamente por lo mismo, porque ya me había agredido y la verdad yo no puedo denunciarlo porque estoy en situación de turista”, empezó contando Rosa Elvira Zamora sobre su desgarradora situación.

“Acá en México hay más corrupción que en Perú y acá todo se compra así que creo que no gane por ese lado (...) Ayúdenme por favor, mi mamá no puede ayudarme. Estoy cansada, por eso me alejé de las redes (...) Esta persona me está haciendo mucho daño”, continuó su relato.

“Sáquenme de acá, por favor. Yo necesito irme de acá (...) Se los ruego, solo quiero un pasaje de ida a mi país, se los ruego, no puedo irme porque él tiene muchas influencias”, dice en parte de su relato entre lágrimas.

Cabe destacar que estos primeros fragmentos fueron compartidos por Instarandula, horas después, Rosa Elvira Zamora compartió otros videos en su cuenta personal de Instagram, donde vuelve a reiterar el pedido de ayuda. Ambos videos que compartiremos a continuación fueron eliminados después de una hora de haber sido compartidos.

La modelo peruana también ha lanzado un canal de YouTube para mostrar sus aventuras en México. El nombre del espacio es "Los gustos de Rosi". Su último video fue publicado el martes 4 de diciembre del 2018 con el título "Me fui de compras a Tepito, el Gamarra mexicano".