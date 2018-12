Gisela: “No buscaré el amor para el 2019”

Además de su acostumbrado reality de canto y baile ‘El artista del año’, Gisela Valcárcel anunció nuevos proyectos televisivos para el 2019. Uno de ellos es ‘Gisela busca...’.

Se trata de la segunda temporada del formato de entrevistas que en esta ocasión cambiará de temática. “La primera edición la iniciamos dedicada al amor y por ello fui en búsqueda de parejas de nuestra farándula. En esta ocasión no buscaré el amor para el 2019. El formato del programa será el mismo, con entrevistas y entretenimiento, ahora buscaré personajes y situaciones”, dijo. “Me divierten mucho las grabaciones que ya las hemos iniciado este mes. Hay días en que hemos grabado de madrugada, dependiendo de los temas, pero estoy agradecida de volver con este programa e ilusionada de presentarlo en enero”, refirió, además grabará una edición especial con Rebeca Escribens y su papá. “Precisamente hoy (ayer) me voy a encontrar con el padre de Rebeca. Le estoy llevando un buen pisco y estoy segura de que me estará esperando con buena música criolla. Para esta segunda temporada contamos con cuatro cámaras y mejores locaciones, pero el papá de Rebeca no quiere que lleve mis cámaras, así que tendré que grabar con celular”, anotó.

Gisela además adelantó que, entre los personajes con los que alista ediciones especiales, tiene planeado un encuentro con Sheyla Rojas y además realizará una edición dedicada al género de la salsa en el Perú.❧