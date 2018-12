Gisela: “No buscaré el amor para el 2019”

Además de su acostumbrado reality de canto y baile ‘El artista del año’, Gisela Valcárcel anunció nuevos proyectos televisivos para el 2019. Uno de ellos precisamente es ‘Gisela busca...’.

Se trata de la segunda temporada del formato de entrevistas que en esta ocasión cambiará de temática. “La primera edición la iniciamos dedicada al amor y por ello fui en búsqueda de parejas de nuestra farándula. En esta ocasión no buscaré el amor para el 2019. El formato del programa será el mismo, con entrevistas y entretenimiento, pero ahora buscaré personajes y situaciones”, adelantó.

“Me divierten mucho las grabaciones que ya las hemos iniciado este mes. Hay días en que hemos grabado de madrugada, dependiendo de los temas, pero estoy agradecida de volver con este programa e ilusionada de presentarlo en enero”, refirió la conductora, quien grabará una edición especial con Rebeca Escribens y su papá.

“Precisamente hoy (ayer) me voy a encontrar con el padre de Rebeca. Le estoy llevando un buen pisco y estoy segura de que me estará esperando con buena música criolla. Para esta segunda temporada contamos con cuatro cámaras y mejores locaciones, pero el papá de Rebeca no quiere que lleve ninguna de mis cámaras, así que tendré que grabar con celular”, anotó.

Gisela además adelantó que, entre los personajes con los que alista ediciones especiales, tiene planeado un encuentro con Sheyla Rojas y además realizará una edición dedicada al género de la salsa en el Perú.

Por otro lado, la conductora se refirió al magazine que alista con GV Producciones y que tendrá en la conducción a su hija Ethel Pozo junto con Rebeca Escribens, Aldo Miyashiro y Yaco Eskenazi.

“Es un proyecto y continuará como tal hasta que no se le dé forma. En febrero empezaremos con la preproducción, así que hay que esperar”.

Y, a pocas semanas de cerrar el 2018, se mostró más que satisfecha con lo alcanzado este año. “En el terreno del trabajo estoy muy agradecida, el 2018 está siendo un año muy bueno. Estoy muy contenta, pero si no me hubiera ido bien estaría también contenta porque estoy muy consciente de lo que Dios me regala, tengo el corazón contento siempre”, puntualizó. ❧

