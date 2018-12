Expareja de Paula Manzanal reveló la razón del por qué no cree que el bebé sea suyo [VIDEO]

Paula Manzanal está pasando por el mejor momento de su vida tras tener a su bebé en brazos; sin embargo, los problemas de su ex continúan, debido a que se ha desentendido por completo del tema e incluso reveló cuál es la verdadera razón del por qué no cree que aún es suyo.

La modelo regresó a la televisión para ser entrevistada por el programa 'Válgame Dios', donde se sometió a algunas preguntas para revelar detalles de lo que es su vida actual como madre. Tras ser consultada sobre la situación con Jordan Davies, afirmó que sí tomaría acciones legales contra el DJ por manutención.

Paula sorprendió al confirmar que el padre de su ex y sus hermanos están atentos a todo lo que necesita ella y su hijo, además siempre están al pendiente, pero el papá del pequeño dejó en claro que no cree que sea suyo porque "las fechas no cuadran".

"Mi hijito nació un mes antes, fue prematuro. Tuvo el cordón umbilical enredado en el cuello con doble nudo y nació de emergencia. Y el muy inteligente ¿sabes qué me dice: 'No, no concuerda las fechas. No puede ser mi hijo porque nació antes de tiempo'", dijo la modelo en el programa de Latina.

La prueba de ADN

Pese a que ella está de acuerdo con la prueba de ADN, Jordan Davies se ha negado a venir a Perú para llevarla a cabo, y reveló que solo mandaría el test para que sean llevados a un laboratorio, pero Paula Manzanal no aceptará dicha decisión ya que corre el riesgo de enviar una prueba de ADN que no es la suya.