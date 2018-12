Angela Ponce impacta al aparecer en traje de baño en Miss Universo 2018 [VIDEO]

Ángela Ponce, actual Miss España, es la concursante del Miss Universo que más atención ha acaparado en Tailandia, país donde se desarrolla el certamen de belleza más importante del planeta. Cada paso que da es registrado por ella misma vía las redes sociales y por la prensa.

Hace unas horas la española compartió en sus redes sociales un video donde aparece desfilando con mucha lisura y seguridad, en una de las tantas pruebas que realizan en el Miss Universo, cuya gala final se realizará este domingo 16 de diciembre.

En el video se puede apreciar a Miss España luciendo un lindo traje de baño, acompañado de lo que parece ser una salida de baño. “Pattaya”, fue lo único que escribió Angela Ponce junto a un emoticon de fuego.

La organización también compartió un video de Angela Ponce con dicha vestimenta, en el cual la candidata sorprende con sus sensuales movimientos.

“Miss Universo España bailando en su hermoso vestido”, resalta el Miss Universo en la publicación.

Ángela Ponce habla sobre su candidatura a Miss Universo

En una entrevista con la agencia EFE, Ángela Ponce aseguró que tiene las esperanzas de que su participación en el Miss Universo 2018 fomente "tolerancia, respeto y amor", pues cree que su candidatura "marca el camino" para muchas personas que no se atreven a exponerse al mundo por miedo al rechazo y que "salva vidas".



"Estar aquí me da la posibilidad de ser voz y esa es mi corona personal. Me permite motivar a mucha gente. Hay personas que por el simple hecho de que yo esté aquí continúan viviendo, ese es mi orgullo", manifestó Miss España sobre la alta tasa de homicidios a personas de la comunidad LGTBI.

"Vengo preparada psicológicamente porque he llegado a un grado de aceptación conmigo misma que hacerme daño es muy complicado" , añadió.

Angela Ponce, quien también es activista de los derechos trans, no hace caso a las críticas que le llegan mediante las redes sociales. "Soy una mujer auténtica, cariñosa y soñadora. Y ese es el punto, a veces los sueños se cumplen", dijo.



Al ser consultada por las políticas educativas que intentan tocar temas de género, la española de 27 años expresó: "Muchos de esos comentarios vienen desde el desconocimiento".

Tal y como lo había señalado semanas atrás, Angela Ponce vivió una etapa difícil en su juventud debido al constante acoso. Afortunadamente la mujer trans pudo superarlo.



"Durante mucho tiempo no comprendía mi situación. Si yo no lograba ubicarme imagina (que lo hicieran) mis compañeros. Si ellos hubieran tenido acceso a la información (que hay en la actualidad) yo no habría sufrido acoso escolar, no me habría sentido diferente o se hubiera truncado mi formación académica", recuerda para EFE.