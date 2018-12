Rodrigo González se pone nervioso tras 'coquetear' con guapo modelo en vivo [VIDEO]

En la última edición de 'Válgame Dios', el conductor Rodrigo González protagonizó un curioso momento al presentar a uno de los modelos del programa para la secuencia 'Confesiones calientes', donde tres chicos con el torso descubierto se hicieron presentes frente a 'Peluchín', pero fue uno de ellos quien llamó su atención.

Cuando iba a presentar el segmento 'Confesiones calientes' de 'Válgame Dios', los guapos modelos hicieron su ingreso con carteles para preguntar al grupo de invitadas, conformadas por Andrea San Martín y Vania Bludau. Pese a que ellas debían ser las protagonistas del espacio en el programa, Rodrigo González terminó convirtiéndose en blanco de risas por lo sucedido con uno de los modelos.

Cuando presentaba a uno de los jóvenes, Peluchín llamó la atención al no encontrar uno de los nombres de los modelos: Vamos a recibir a los chicos, Carlos Soriano, Erick y Luis Quiñones... ¿Tú no te llamabas George? Ah, George Carlos, yo decía 'me cambiaron el nombre del invitado'", dijo en vivo.

Ante lo sucedido Gigi no dudó en afirmar que él nunca se acuerda de los nombres de los invitados, pero sí tenía grabado el nombre del modelo que llegó a programa, provocando que Rodrigo se avergüence en vivo y termine sonriendo como respuesta.

"Cómo se acuerda el nombre del invitado no sabe ni mi nombre. Él siempre se olvida, siempre cambia de nombre a todo el mundo", dijo Gigi, dejando entrever que el modelo habría llamado mucho la atención de su compañero del programa.

Actualmente Rodrigo González mantiene una relación estable desde hace muchos años con Sean Rico, por lo que todo se trataría de una serie de bromas entre los conductores de 'Válgame Dios'.