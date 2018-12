Vania Bludau sorprende al revelar tenso encuentro con la Chabelita en un baño [VIDEO]

Vania Bludau reapareció en 'Válgame Dios' a su regreso a Lima, donde pasará unos días al lado de su familia, ya que se mantiene alejada de sus seres queridos al vivir desde hace meses en Estados Unidos junto a su novio; sin embargo, sus recientes revelaciones sorprendieron a los conductores del programa al contar un tenso momento que vivió junto a Isabel Acevedo.

Vania reveló en el set que terminó cruzándose con la novia de Christian Domínguez en un baño, donde ella estaba semi desnuda cambiándose de ropa, cuando de un momento a otro, la bailarina ingresó al recinto y se encontraron frente a frente. La modelo dejó en claro que no tiene ningún problema con la popular 'Chabelita', pero el ambiente tenso lo notó de inmediato.

"Este encuentro se dio súper rápido. Estaba es una tienda de ropa deportiva, cambiándome en un baño y entró sin tocar la puerta, y yo estaba casi desvestida y ella medio que se asustó, pero yo le dije 'normal, pasa'. Pero ella creo que se asustó porque pensó que no quería que entre, yo no tengo ningún tema con ella, por eso le dije que entre y fue así, súper rápido", indicó Vania Bludau en el programa.

La modelo afirmó que entre ambas no existe ningún problema, por ello no dudó en desear lo mejor a Isabel Acevedo y Christian Domínguez, y dejó un picante consejo a la pareja, ya que espera que si terminan, que no sea con una demanda, con la situación que vivió junto al intérprete de cumbia.

Como se recuerda, actualmente la modelo vive alejada de los programas de espectáculos nacionales al hacer su vida en Estados Unidos, donde trabaja junto a su novio.