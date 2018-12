Magaly Medina revela en Instagram su secreto de belleza mejor guardado [VIDEO]

Magaly Medina mantenía bajo cuatro llaves su secreto de belleza, fuera de algunos 'arreglitos' estéticos que ella misma se encargó de explicar en su momento. Ahora, la conductora de televisión expuso una de sus rutinas diarias para mantener un cuerpo de infarto a sus 55 años.

"No siempre tengo ganas de entrenar, pero cuando la flojera me invade saco fuerza y voy a hacer mi rutina cotidiana. En la vida todo es cuestión de disciplina y perseverancia si quieres alcanzar tus metas", escribió Magaly Medina en su reciente difusión de Instagram.

Magaly Medina adujo que 55 minutos son suficientes para expulsar todas las calorías excedentes de su cuerpo. La popular 'Urraca' confesó que hace más de un año viene realizando cardio en todas sus expresiones dentro de una rutina de gimnasio.

Como no pudo ser de otro modo, sus cientos de admiradores no tardaron en pronunciarse sobre el particular y destacaron su esfuerza de voluntad para mantener su curvilínea figura.

"Yo quiero esa fuerza de voluntad", "Estás regia y divina, ya muchas quisieras llegar a tu edad así de hermosa", "Así debe ser siempre querida, solo adelante, nunca para atrás ni para tomar impulso", "¿Cuántas veces a la semana lo haces Magaly?","Ahora entiendo por qué estás regia", "Pensé que solo trabajabas y dormías, pero comprendo que nada es de gratis","Me encanta tu rutina", escribieron los fanáticos de Magaly Medina.

El reportaje fue realizado por el programa 'Día D' de ATV, donde Magaly Medina habló sobre sus actividades cotidianas y de cómo ha podido mantenerse en forma durante mucho tiempo. La periodista es consciente que para estar en TV la apariencia es importante y ella no duda en completar su rutina en el gimnasio.

Magaly Medina revela su secreto en Instagram