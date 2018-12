Duras críticas contra Galilea Montijo por selfie junto a el rey Felipe de España

En el ojo de la tormenta. La conductora de ‘Hoy’ Galilea Montijo asistió a los festejos por la posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el Palacio Nacional y luego en el zócalo de la Ciudad de México el último fin de semana; y si bien hubo un clima de fiesta, en las redes sociales se cuestionó la presencia de la figura de Televisa.

La propia artista mexicana colgó las instantáneas en su cuenta de Instagram que se sacó con personalidades que iban desde el Embajador de Alemania en México, Peter Tempel, Rosalinda Bueso (esposa de Marcelo Ebrard), hasta el mismísimo rey de España, Felipe VI.

“Qué carisma el del Rey”, escribió en el pie de la foto Galilea Montijo, situación que no fue bien vista entre los internautas pues ella no es una figura política para ir a este tipo de eventos. No obstante, la conductora asistió a la ceremonia acompañando a su esposo, el político Fernando Reina.

Los críticos le recordaron a Galilea Montijo que antes de las elecciones presidenciales de México había dicho que si ganaba AMLO se iría del país. Sin embargo, la conductora se ha defendido diciendo que jamás dijo eso y que si encuentran el video que lo muestren. Además, que por su trabajo con Televisa, Galilea fue promotora del gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que se ganó el enojo de los de izquierda.

La conductora de ‘Hoy’ no ha hecho caso a los cuestionamientos de los usuarios en Twitter ni Instagram por lo que ha dejado las imágenes en las redes sociales.

