Daniela Castro llora al contar que está libre de cargos de robo [VIDEO]

Hace unos meses Daniela Castro acaparó las noticias cuando fue acusada y luego arrestada por -supuestamente- robar 800 dólares en productos de una tienda. Ahora, tras salir en libertad, la actriz mexicana dijo entre lágrimas en difícil momento que le tocó vivir y aseguró que demandará al establecimiento.

La fiscalia del Condado de Bexar, en Texas, desmintió los cargos al no encontrar las pruebas suficientes para encausar a la reconocida actriz de las telenovelas, pues ella estaba pagando en la caja registradora por 10 minutos y gastó una buena cantidad en ella.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Daniela Castro contó su versión de los hechos y reveló que tomará acciones legales en contra de la tienda departamental.

"Quiero compartirles que he vivido una experiencia más difícil de mi vida. He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada por algunos medios, por otros no. Yo soy inocente, se cometió una injusticia, que tengo 32 años de mi vida trabajando. Tengo una carrera, que a muchos de ustedes, les consta que tengo una carrera impecable", inició Daniel Stephanie Castro Rodríguez.

"Lo único que me lastimó hasta lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño tan terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mi. Pero, sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos", agregó entre lágrimas la actriz mexicana.

"Me siento liberada, una mujer honrada, honorable, pero sobre todo me siento intensamente feliz porque yo sé y sabía que este momento iba a llegar. Tuve que callar por órdenes de mis abogados. No podía subir nada en redes sociales ni defenderme y hoy les quiero compartir que soy la mujer más afortunada que tuve una gran aprendizaje de esta situación", dijo en otro momento la actriz de telenovela.

Con respecto a la demanda que iniciarán en contra la tienda Saks Fifth Avenue, uno de los abogados de la actriz Daniela Castro, dijo que está buscando las pruebas para proceder legalmente, ya que la actriz sufrió acoso cuando la catearon.

