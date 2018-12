El desconsolador pedido de Guillermo Campos que entristece a fans [VIDEO]

Hace unas horas se colgó un video en el Fanpage “Apoyemos a Guillermo Campos”, que se creó para publicar videos y fotos de la situación del recordado actor de ‘Risas y Salsa’, donde se le ve al artista de 90 años pedir auxilio a sus seguidores y una casa a Martín Vizcarra para vivir en mejores condiciones y tener unos días más saludable tras los males que lo aquejan.

“Le habla el actor de ustedes que le alegrado por 70 años… estoy completamente abandonado”, empieza diciendo en el video de Facebook.

El actor sostiene que autoridades del Congreso de la República aún no le dan la pensión de gracia por lo que pide encarecidamente que se lo den. “El Congreso tiene mis papeles y hasta hora no me dan la pensión de gracia que tanto necesito... Miren mis piernas cómo están (hinchas). Mi señora no puede empujar mi silla de ruedas porque está operada. Si alguien puede darme una movilidad a corriente para movilizarme le agradecería. No tengo quien me ayude. ¡Ayúdenme por favor, no me dejen!”, comentó entre lágrimas Guillermo Campos en Facebook.

El entrañable artista pidió ayuda al presidente Martín Vizcarra. “Por favor consígame una casita chiquita, pero que no sea una cochera como la que estoy viviendo. No me dejen sin su colaboración. Cuantos años les he agregado”, sostuvo muy apenado el actor.

El artista de ‘Risas y Salsa’ dijo que vende CD para comprar su medicina y comida, pero aún así no le alcanza el dinero. “¡No me dejen en el abandono, por favor!”, exclamó apenado y dejó un número de cuenta para que sus fieles seguidores le ayuden.