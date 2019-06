Tula Rodríguez lloró al hablar de su hija en 'En boca de todos' [VIDEO]

La conductora de 'En boca de todos', Tula Rodríguez se emocionó cuando conversaba con Sheyla Rojas en referencia a la familia y el amor que uno entrega -como madre- a sus hijos. Esto se dio luego que el programa de América TV presentó una nota referida a Anoñito, hijo de la popular 'Shey shey', quien participó en una competencia de carrero y consiguió ganar una medalla.

"Esas imágenes hablan solas. Ella [Sheyla] es una mujer como tú, que estás en tu casa, que nos estás mirando que no das para más, que tienes problemas, que tal vez tienes deudas, que tienes problemas de salud. Sin embargo, cuando llegamos a nuestras casas y vemos a nuestros hijos, son lo único que hace que uno puede salir adelante. Y, yo considero que el mejor premio que Dios nos da es poder criar a nuestros angelitos", dijo emocionada la esposa del exejecuttivo de televisión Javier Carmona.

"Al ver a tu hijo me emociona, soy madre y tengo las fibras sumamente sensible. Yo no doy detalles de lo que pasa con mi niña; pero te digo, que Dios solamente pone pruebas, como las que te tocó a ti con tu bebé hermoso, a guerreras que van a poder lograrlo como tú. Deseo de corazón que tu niño logre eso y mucho más en su vida", agregó Tula Rodríguez mirando a Sheyla Rojas

"Así será. Creo que en esta vida todo es enseñanza constante. Somos mamás, nos morimos por nuestros hijos, se nos cae la baba por ellos. Y creo que nosotros, como madres, debemos cumplir el rol de enseñarles el valor del respeto y la igualdad", respondió emocionada la conductora de 'Estas en todas'.

Vale mencionar que Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, sufre de una extraña enfermedad llamada artrogriposis, motivos por el cual recibe constantes terapias.

