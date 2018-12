Globos de Oro 2019: 'A Star is Born' entre las más aclamadas, según los expertos

Los Globos de Oro 2019 promete sorprender a la audiencia con su lista oficial de nominados; sin embargo, a pocas horas, diversos críticos de cine y televisión han vaticinado que 'A star is Born', protagonizada por Lady Gaga y dirigida por Bradley Cooper, y "Pantera Negra" son las más voceadas para la categoría cine.

En tanto, "The Handmaind's Tale" y "House of Cards" figuran entre las favoritas en la categoría TV. Los Globos de Oro, evento que reconoce lo mejor del año en cine y televisión, anunciará las nominaciones a la 76 edición este jueves (6 de diciembre).

Los encargados de develar los nombres de la vasta candidatura son los siguientes actores: Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater, quienes estarán presenten en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, para anunciar de forma oficial la lista de nominados para la siguiente entrega de los Globos de Oro 2019.

Con los Globos de Oro 2019 se dará inicio a los eventos que destacan a las figuras de Hollywood y de lo mejor del séptimo arte.

Golden Globes 2019: TELEVISIÓN

En la pantalla chica, los dramas "Killing Eve" y "The Handmaid's Tale" parten como los más voceados en los Globos de Oro 2019; seguidos por "The Americans" , "Homecoming" y "This is Us".

Matthew Rhys ("The Americans") y Kevin Costner ("Yellowstone") aparecen en todos los vaticinios para destacar la categoría de mejor actor de drama, igual que Julia Roberts ("Homecoming") y Robin Wright ("House of Cards") como mejor actriz.

Las comedias "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Barry" podrían alzarse con un galardón entre las candidatas a los Globos de Oro y lograrán que Rachel Brosnahan y Bill Hader sean nominados como mejores actores.

En el área dedicada a la mejor miniserie o película para televisión, "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace" y "Sharp Objects" entre las favoritas más aclamadas.

Golden Globes 2019:CINE

En el sétimo arte, "A Star is Born", que protagoniza Lady Gaga y el director Bradley Cooper, parte como una de las grandes aclamadas en categorías como mejor película de drama (Warner Bros. vio conveniente incluirla en este campo en vez de mejor comedia), mejor actor o director (Cooper), mejor actriz (Lady Gaga).

El filme cuenta a su favor la aceptación del público que se ha traducido hasta ahora en una recaudación de más de US$ 350 millones en todo el mundo.

Otras cintas que pueden acompañarla como nominada a mejor película de drama, en los Globos de Oro 2019, son "BlacKKKlansman", de Spike Lee; "First Man", de Damien Chazelle; "Pantera Negra", de Ryan Coogler, o "If Beale Street Could Talk", de Barry Jenkins.

En las candidaturas a las mejores actuaciones de drama, los críticos de cine y televisión sostienen que no faltarán Ethan Hawke ("First Reformed"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") o Ryan Gosling ("First Man") en el campo masculino; así como Glenn Close ("La esposa"), Viola Davis ("Viudas") o Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") en la rama femenina.

De otro lado, la categoría de mejor director podría abrirle las puertas al mexicano Alfonso Cuarón por "Roma", que a buen seguro estará entre los nominados a mejor película extranjera.

Como mejor comedia o musical en los Globos de Oro 2019, las grandes candidatas son "The Favourite", "Mary Poppins Regresa", "Green Book", "Vice" y "Locamente millonarios", entre otras.

'A Star is Born', protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper