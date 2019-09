Ana María Polo se sonroja en su programa tras oír atrevida confesión de demandante [VIDEO]

¡Quedó sin palabras! Ana María Polo, de 'Caso Cerrado', no pudo ocultar sentir vergüenza ajena al escuchar la argumentación de la litigante en uno de sus recientes emisiones del programa de Telemundo.

"Doctora Polo necesito una solución para su flojera, lo único que quiero es sanarlo", se le oye decir a la demandante en el preámbulo de 'Caso Cerrado', mientras que la parte acusada solo atinó a decir: "La solución no está en mí, sino en ella".

En esa misma línea, Andrea, la litigante de 'Caso Cerrado', dejó atónitos a los asistentes y a la misma doctora Ana María Polo con la atrevida revelación sobre los problemas de intimidad que tiene con su pareja.

"Estoy aquí ante mi marido y le exijo a mi marido que se someta a un tratamiento de sexo tántrico, porque yo así no puedo vivir...No puedo doctora, no se le para, el sexo tántrico es la solución para nuestro problema", argumentó la demandante de 'Caso Cerrado'.

Ante esta confesión, la doctora Ana María Polo evidenció su preocupación y pidió a la guapa litigante para que prosiga narrando lo que sucede en su relación.

"Me ponía muy caliente, soltaba la fiera y nada...No es posible. ¿Qué es lo que te pasa? Me decía que por el condón y eso", expresó la incómoda demandante, mientras que su pareja atinó a defenderse con la siguiente respuesta: "El condón me apretaba mucho, no es así mi amor".

La doctora Ana María Polo insistió en preguntar si la litigante intentó por todos los medios para remediar el problema; sin embargo, la demandante fue explícita con las cosas que había hecho para avivar el amor en su intimidad.

"Le hago bailes hot, saco mis aceites, videos de Kama-sutra y nada", manifestó la indignada demandante. Como si eso fuera todo, la litigante de 'Caso Cerrado' mostró un video como evidencia para demostrar que el problema no es ella, sino su pareja con el que tiene una relación de más de 2 años.

El demandado no esperó más y decidió mostrar su descargo ante las vergonzosas acusaciones por parte de su pareja.

"Las 24 horas del día ella quiere tener sexo, sexo, sexo...Yo quiero mostrar una evidencia para que usted vea que a cualquier se le 'cae'", argumentó el participante de 'Caso Cerrado'. A continuación el polémico tema que sonrojo a la doctora Ana María Polo.

Ana María Polo, de 'Caso Cerrado' quedó impresionada con el tema:

En el video que podemos ver a continuación, la demandante mostró más de la cuenta.