Jennifer Aniston reveló por qué dejó de hablar con su madre durante nueve años

La actriz Jennifer Aniston, decidió romper su silencio en una entrevista con el diario británico The Sunday Telegraph, y reveló los detalles sobre la pelea que hizo que se distanciara de su madre, Nancy Dow. La popular figura de Hollywood, se había negado a hablar del tema, durante sus apariciones en diversos programas de televisión, pero al parecer se cansó de las diversas versiones, que se tejieron alrededor

Según comentó durante la entrevista, su trabajo en la película' 'Dumplin', que llega a Netflix, este viernes, la obligó a recordar varios aspectos de su relación con su progenitora. Esta comedia aborda las exigencias de los concursos de belleza, y allí Aniston encarna el papel de una madre estricta, que le exige la perfección a su hija. La historia se relaciona con su propia infancia, aunque con los papeles invertidos. "Mi madre era modelo y todo se trataba de cómo se veía y cómo era yo", confesó la ex de Brad Pitt. "No salí la niña modelo que ella esperaba, y fue algo que realmente me impactó".

"Esta niña pequeña solo quería ser amada por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que no importaban del todo", agregó Aniston quien estuvo distanciada de su madre durante nueve años, en parte porque en 1999 Dow escribió un libro exponiendo la intimidad de su relación, titulado De madre e hija a amigas: una memoria. Su alejamiento fue total, e incluso Aniston no invitó a su madre a su boda con Brad Pitt, que se celebró en el año 2000. Luego del largo distanciamiento, ambas se reconciliaron cuando la salud de Dow empezó a deteriorarse. En mayo de 2016, la madre de Aniston falleció a los 79 años, a causa de un derrame.

