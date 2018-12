Nicole Kidman: "Tengo un marido, no necesito hablar de Tom Cruise"

La actriz Nicole Kidman, que vive en Tennessee con su esposo Keith Urban y sus hijas Sunday, 10 años, y Faith, 7 años, ha revelado que ha hecho un esfuerzo consciente para asegurarse de que sus hijas no estén obsesionados con internet y la televisión.

"Tenemos períodos en casa en los que no encendemos la televisión y tratamos de desintoxicarnos. Se lo puedo recomendar a cualquiera. Como a todos, me preocupa toda la ira que parece estar presente. ¿Qué haces? En nuestro caso, tenemos algo de tierra y algunos animales".

La ex de Tom Cruise, agregó que "Me fui de casa ayer y mis hijas estaban en la casa del árbol, con ocho amigas. Tenemos una casa sin dispositivos. Sus amigos no pueden traer dispositivos. La regla general es: jugar, y mucho aire libre.

Nicole, de 51 años, creció en una familia católica y admite que asistir a la iglesia sigue siendo una parte importante de su vida hasta el día de hoy. En entrevista con el periódico The Observer, agregó "Vamos a la iglesia católica, o a veces vamos a una iglesia evangélica por la música. El canto y la alegría son tan maravillosos", señaló.

Casada con el músico Keith Urban, la actriz ha dejado en claro que decidió no hablar nunca más de Tom Cruise. "No voy a seguir hablando sobre mi ex. Es bueno para mí poder decir eso. Tengo un marido ahora y por respeto a mi esposo, no quiero hablar de eso…han pasado 20 años".

Tom y Nicole, estuvieron casados desde 1990 al 2001. Adoptaron dos hijos.