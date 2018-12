John Kelvin, en presunto estado de ebriedad, manda a callar a la PNP [VIDEO]

El cantante John Kelvin, quien fue uno de los participantes en 'El gran show' de Gisela Valcárcel, ha protagonizado una lamentable escena que quedó expuesta en la red social Instagram. El cumbiambero fue invitado a un evento organizado por la Policía Nacional del Perú (PNP). Este subió al escenario para interpretar unas canciones, pero nadie imaginó lo que iba a ocurrir minutos después.

En el programa de espectáculos 'Instarándula', conducido por el periodista Samuel Suárez en Instagram, se expusieron las imágenes que compartió una asistente al evento de la PNP, quien daba a entender que el cantante John Kelvin se encontraba en un presunto estado de ebriedad. "Samu, anoche se celebró la serenata a la ONO y estaba John Kelvin y parecía que estaba con algunos tragos de más".

Las imágenes captadas en el concierto se puede apreciar a John Kelvin emitiendo comentarios fuertes arriba del escenario y resaltando que él no es un artista urbano y que puede cantar sin ayuda de música en el fondo. Para poder demostrar su talento, el cantante peruano calló a la orquesta de la PNP en vivo, provocando la reacción del director, quien atinó a alejarse del intérprete. Se puede escuchar que algunos asistentes lo pifiaron por lo que hizo en el escenario.

Sin que eso sea suficiente, John Kelvin arremetió contra uno de los asistentes. Este sería el cantante Josimar. Esto fue lo que se logró entender de la escena compartida en la red social Instagram. "¿Por qué te molestas huev...? Josimar. A llorar... Yo estoy cantando en vivo, escuchen (golpea el micro). Silencio, marco musical de la policía. Es en vivo, el huev... Cree que es playback. No, es en vivo, no es playback. Yo no soy cantante urbano".