Penélope Cruz se une a campaña contra el uso de pieles animales (FOTOS)

La actriz española Penélope Cruz se unió a la lucha para que las pieles de animales dejen de usarse en prendas de vestir. Es así que la ganadora del Oscar se ha unido a PETA, la organización de personas por el trato ético de los animales, y ha lanzado una campaña con ellos. En una imagen en la que posa bajo gotas de lluvia y agarrando un gato atigrado, se lee: "Danos cariño. No uses pieles".

Esta no es la primera vez que Cruz se une a esta organización, puesto que ya apareció en un anuncio con ellos en 2012. Esta vez la esposa de Javier Bardem ha reafirmado su decisión: "Soy fuerte y tengo mi propia opinión. Esas cualidades me han traído muchos problemas desde que era pequeña e iba al colegio, diciendo 'Eso no me gusta' y luchando con otros niños. Es parte de mi curiosidad por la vida", agregó.

Penélope Cruz se une de esta manera a la tendencia de muchos diseñadores que decidieron dejar fuera las pieles de sus colecciones entre ellos Gucci, Jimmy Choo, Furla, Diane von Furstenberg, Jean Paul Gaultier o Versace. "Por fin, muchos diseñadores han decidido no usar pieles, y estoy deseando ver el día en el que no haya un animal en una jaula, o que sea capturado y asesinado por su piel", dijo la intérprete a PETA.

La actriz es una activista a tiempo completo pues también apoya la investigación del cáncer infantil con la fundación Unoentrecienmil y se ha revelado a favor de los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.