Rossana Fernández-Maldonado“Soy mucho más que un concurso”

¿Cómo llegas a la final?

Contenta. Me da un poco de nervios el tema de la sentencia, pero ya recorrimos toda la temporada, la gente nos ha agarrado cariño, estamos en la final y eso me deja tranquila. Para mí, llegar a la final es ganar, me siento ganadora. Sin embargo, ahora estoy con Amy (Gutiérrez) y siento que le debo a ella llegar lo más lejos posible.

No levantar la copa por segunda vez, dañaria tu ego como artista?

Mi ego no va por ese lado, no mido mis capacidades o talentos por un concurso, todo lo que he conseguido en la vida es porque lo he chambeado, porque he trabajado como hormiga durante largos años. Yo soy mucho más que un concurso y mi carrera continuará, seguiré haciendo otras cosas.

Regresarías al programa en otra temporada?

No lo creo porque en este formato de programa ya cumplí, ya hice mil locuras, mil bailes, mil caracterizaciones... Ahora, si me invitan de jurado, podría ser; pero de participante, ya no. Al menos dejaría que pasen muchos años, y quizá Rossana regresa a los cincuenta.

De no ser ustedes, ¿quiénes deben ganar El dúo perfecto?

Cielo Torres y Stephanie Orúe me atrapan. A pesar de que Daniela Darcourt y Pedro Loli cantan mejor, las chicas tienen algo especial que me gusta. Ellas me me sorprenden.❧