Juliana Oxenford a mejor amigo de Latina que no fue a su boda: "No te perdono"

Juliana Oxenford se casó con Milovan Radovic el último sábado en Pachacámac y pese a que muchos conocían de la unión evitaron revelarlo en las cámaras de TV o las redes sociales. El periodista deportivo Gerson Taype era uno de ellos. Gerson Taype y Juliana Oxenford han afianzado su amistad en los set de ‘90 Central’ en Latina en todo este 2018, además, se aprecia en Instagram lo bien que se llevan.

Justamente en esa red social la periodista de Latina subió unas fotografías de su boda con el publicista, pero no imaginó que su compañero del programa le pediría disculpas por no asistir la celebración. “Muchas felicidades Juliana y perdóname por no asistir”, comentó Gerson Taype al ver la publicación donde se leía: “Mi esposo y yo”.

Ante esto, Juliana Oxenford se mostró fastidiada y le contestó tajante a su amigo: “No te perdono”. Tal parece que la figura de Latina no disculpará a al periodista deportivo por el desplante.

Lo que sí se conoce es que en el set y fuera del canal, ambos tenía una buena amistad. Este video se muestra el cariño que se tienen. “¡¡Flaka¡¡¡ Sí con K para que me odios más 3,2,1…”, señalaba en una publicación el hombre de prensa en su cuenta de Instagram.

“Flaca, falta poquito (para tu boda)... He prometido que voy a bailar contigo “Mi chica de humo” (en tu boda)”, dijo Gerson Taype en el video del 30 de noviembre. “Yo voy a bailar contigo y también la voy a cantar “Rata de dos patas”....”, comentó Juliana Oxenford, a lo que agregó: “Te admiro y te quiero más. Basura.... Mi pata Gerson Taype. Yo no tengo muchos amigos, pero este es mi hermano”.



Video de amistad