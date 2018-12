Alessandra Fuller reacciona así al ver a Pablo Heredia llorar por ella en vivo [VIDEO]

Alessandra Fuller reapareció este martes en las pantallas chicas. Durante la secuencia "La ruleta de la vida" de ‘En boca de todos’, a la actriz le preguntaron si derramó lágrimas por amor.

La exprotagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ aseguró que sí lloró por amor, pero resaltó que es una persona que se recupera rápidamente.

"Claro que sí, por supuesto que sí, uno es humano, uno siente, y es lo más natural del mundo sentir dolor o sentir tristeza cuando uno termina una relación. Todo igual dura un tiempo, todo es un proceso, yo siento que soy una persona que pasa los procesos bastante rápido, acepto las cosas, las asimilo, las proceso y sigo adelante", declaró Alessandra Fuller en conversación con Maju Mantilla.

Después de su respuesta, Ricardo Rondón recordó que semanas atrás el actor argentino Pablo Heredia lloró en vivo cuando recordó a Alessandra Fuller.

El programa de América Televisión repitió las imágenes de Pablo Heredia, cuando Tula Rodríguez le preguntó qué era lo que más extrañaba de la joven actriz.

"Nosotros estuvimos más de dos años juntos. Yo siento que Ale para mí es un gran, gran, gran amor. Uno de los más importantes que tuve, por no decir el más importante. Se siente una pérdida y un vacío muy grande cuando uno termina una relación de tanto tiempo y de haber compartido tantas cosas lindas", dijo apenado Pablo Heredia en un enlace vía microondas con 'En boca de todos'.



En ese entonces, Pablo Heredia no descartó retomar su romance con Alessandra. "Yo creo en las segundas oportunidades, no me cierro a nada. El destino nos dirá en un futuro qué puede pasar. Sí hay un gran cariño y amor de mi parte hacia Ale, porque siempre ha sido una gran mujer y eso no lo va ha cambiar absolutamente nada", aseguró el actor de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’.

Alessandra Fuller responde

La actriz Alessandra Fuller vio las imágenes del momento en que Pablo Heredia lloró por ella en vivo y dejó un corto mensaje. "Yo decidí y decido quedarme con lo más bonito de la relación. Soy ese tipo de personas que se queda con lo bueno, con lo positivo. Es un capítulo que yo ya cerré en mi vida y estoy feliz, tranquilísima, disfrutando de todo lo nuevo que está viniendo y agradecida con la vida", expresó.