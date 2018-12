Milagros Leiva hace llamado de auxilio en vivo por caso de abuso sexual

Le expresó su apoyo. La periodista y conductora del noticiero matutino de ATV Milagros Leiva tuvo como invitada a una joven de nombre Antolina Farfán, quien presentó su caso en televisión para poder exigir justicia. La mujer dio su testimonio y señaló a un candidato regional de Piura, de nombre Servando García, de haberla dopado y abusado sexualmente de ella.

En su relato, la joven le comenta a Milagros Leiva que por una trampa que le pusieron el caso no logró tener un juicio. Además, luego de cometer el indignante acto, el candidato regional de Piura se reunió con los familiares para pedirle matrimonio. Ante estas declaraciones, la periodista de ATV hizo un llamado de auxilio a las autoridades para que puedan apoyar a la víctima en este caso.

Entre las autoridades que mencionó, Milagros Leiva invocó a la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, con quien no se lleva bien y expresó que "no creía en ella". También precisó el apoyo del ministro del Interior para brindarle el apoyo correspondiente. Estas fueron sus declaraciones en ATV.

"Esto es lo que pasa ministra. Antolina Farfán acusa al candidato regional de Piura Servando García de doparla y violarla. Ministra y ministro del interior pido que proteja a esta mujer que se está atreviendo a acusar a Servando García Correa, a un candidato con mucha popularidad en Piura, y a mí me llega. Tiene su denuncia desde hace 6 años cuando la doparon y violentaron. Su discurso no ha cambiado. Ahora tiene miedo y a ella la amenazan. Ministra de la mujer, en la que no creo, ayude a esta señorita. Sé fuerte, no tengas miedo, te vamos a proteger".