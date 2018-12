EEG: Nicola se burla de Christian y cantante deja atónitos con confesión en vivo [VIDEO]

Christian Domínguez participaba en un juego en ‘Esto es guerra’ y se dio un golpe en la boca, lo que le causó dolor por lo que pidió hielo a los paramédicos. Sin embargo, Mathías Brivio y Nicola Porcella aprovecharon el momento para burlarse de él. El cantante de cumbia no toleró las ironías de sus compañeros de América TV por lo que lanzó fuertes declaraciones contra el ‘guerrero’. “Se llama aguditis el ‘jueguitis’”, dijo Nicola.

“Es increíble que Mathías y Nicola se burlen. Tu sabes lo que nosotros aguantamos el dolor para seguir jugando. Estoy seguro que un 10% de los golpes que recibimos nosotros en el día estarías en tu casa con descanso médico. No te burles de ‘Retadores’ y ‘Guerreros’”, comentó molesto la pareja de Isabel Acevedo al conductor de TV.

Ante esto, Nicola Porcella sostuvo que Domínguez hace un show en EEG para que la productora Michelle Alexander tenga los ojos en él para el siguiente casting de la telenovela “Mi amor el Wachimán”.

“No tengo la culpa que me llamen hermano. No estoy dentro del canal. A mí me llaman de afuera, no por presión. Mejor recomendación de actor a actor no hablemos de la parte profesional porque vas a salir perdiendo. No te burles. Te considero mi amigo. ¡Creo yo!. No te confundas”, comentó fastidiado Christian Domínguez y dio entender que el ‘guerrero’ toca puertas para que le den un rol en una telenovela.

María Pía Copello se sorprendió con los comentarios de Domínguez e hizo un gesto de tocar una puerta. ¿Será que Nicola habla con los productores de América TV para actuar en un melodrama?

Nicola Porcella aseguró que es amigo del cantante y que trató de auxiliarlo antes de burlarse de él que las cámaras de ‘Esto es guerra’ lo captaran.