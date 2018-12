Exnovia de Luis Miguel compartió inéditas fotos de su romance

El cantante mexicano Luis Miguel ha conquistado miles de corazones por su trayectoria musical. Pero la presentadora de TV venezolana Desirée Ortiz es una de las mujeres que ocupó un lugar en la vida del conocido 'Sol de México', con quien tuvo una relación sentimental de cinco meses. La presentadora de TV ha compartido distintas imágenes en Instagram que demostrarían que todavía queda un gran cariño hacia el intérprete de "La incondicional".

Estas fotografías, sacadas del baúl del recuerdo, son referidos al tiempo en que el artista musical mexicano y la también modelo eran pareja; y que demuestran que ambos derrochaban y alegría por su romance durante el 2017.

Además de las fotos, compartió un extenso mensaje donde agradece las vivencias que ha tenido a lo largo de su vida y de las personas que llegaron a su vida.

"Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios (crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobretodo sobró valores y educación) más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad", empezó la venezolana Desirée Ortiz en Instagram.

"Esto es lo que me ha obligado a alejarme bruscamente de mucha gente y se llama "paradoja de la felicidad" que hace referencia a la forma en que las personas creen que la felicidad es producto de las cosas materiales que poseen; por ello y como el mundo está tan loco mi mejor consejo es invertir en toda clase de experiencias en lugar de adquirir cosas materiales", continúo la expareja del cantante Luis Miguel.

Aunque la presentadora de TV no hace mención a Luis Miguel, Desiree justificó la publicación de las imágenes en Instagram indicando las siguientes frases:"Aquí una época importante en mi vida LLENA DE EXPERIENCIAS, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento de la panza por el vino, restaurantes y tequila), es broma".

Fotos que compartió Desiree Ortiz en Instagram

Foto 2